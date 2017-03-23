Четверо погибли в теракте на Вестминстерском мосту в Лондоне

Опубликована: Сегодня 08:26

По предварительным данным, пострадали порядка двадцати человек, четверо скончалась. Нападавший был застрелен.

Ранее у парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба, в результате которой несколько человек были ранены.

Также сообщалось, что сотрудник полиции получил ножевое ранение на территории парламента Британии.

Sky News отмечает, что работа парламента временно приостановлена.

RT ведёт онлайн-трансляцию с места событий, в которой речь идет может идти о трех телах погибших на мосту и в Темзе.



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