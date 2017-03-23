В Удмуртии ничтожно мало количество частных детских садов

Опубликована: Сегодня 10:14

фото: noviput.info
Вопрос о проблеме малого количества частных детских садов в Удмуртии был поднят накануне председателем правительства Удмуртии Виктором Савельевым перед строителями. Как сообщает информагентство «Сусанин», на эту тему премьер-министр высказался во время заседания расширенной коллегии Минстроя, которая была посвящена итогам 2016 года.

«Мы очень плохо внедряем, я к строителям обращаюсь, практику строительства частных детских садов на первых этажах жилых домов. Такой опыт в Российской Федерации есть. У нас в республике всего один частный детский сад официальный, который лицензирован как положено. У нас есть отдельные предприниматели, которые в течение дня детей принимают, но эта деятельность в зачет не идет. При проектировании это нужно учитывать», - обратился к участникам заседания Виктор Савельев. По его словам, регион также будет реализовывать программу по строительству домов для детей сирот.

«Сейчас подбираем площадки на территории наших объектов. Есть участки – начнем строительство своими силами, так как то, что сегодня мы делаем по обеспечению детей-сирот жильем не совсем правильно. Мы покупаем не по той цене, по которой нам компенсирует Россия. Не за 32 тыс. рублей за квадратный метр, а за 40 тыс. И не по тем нормативам площадей - не 26 «квадратов», а 34», - сказал Савельев. Председатель правительства также отметил, что в регионе будет продолжено строительство жилья для бюджетников.



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