Полуголая девица едва не стала виновницей многочисленных ДТП в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:01



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Наряд девушки состоял лишь из полосатой блузки, чуть прикрывающей ягодицы, и кожаных сапожек. Охваченные весенним настроением мужчины-водители притормаживали рядом, кто-то сигналил, а кто-то, владея тренированными губами, присвистывал от полученного визуального удовольствия. Повернувшую с улицы Ленина на 40 лет Победы даму заметили сотрудники ППС, которые вежливо пригласили продрогнувшую девушку в салон патрульного автомобиля и отвезли ее дежурную часть. Им очень хотелось узнать все обстоятельства произошедшего.