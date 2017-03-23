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Полуголая девица едва не стала виновницей многочисленных ДТП в Ижевске
Опубликована: Сегодня 11:01 Сегодня ранним солнечным утром ижевские автолюбители могли наблюдать редкую в городе картину: по обочине центральных улиц брела девушка с аппетитными формами. Несмотря на нулевую температуру, одета она была черезчур по-легкому.
Наряд девушки состоял лишь из полосатой блузки, чуть прикрывающей ягодицы, и кожаных сапожек. Охваченные весенним настроением мужчины-водители притормаживали рядом, кто-то сигналил, а кто-то, владея тренированными губами, присвистывал от полученного визуального удовольствия. Повернувшую с улицы Ленина на 40 лет Победы даму заметили сотрудники ППС, которые вежливо пригласили продрогнувшую девушку в салон патрульного автомобиля и отвезли ее дежурную часть. Им очень хотелось узнать все обстоятельства произошедшего.
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