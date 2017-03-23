Заколотив входную дверь, житель Воткинска поджег квартиру и оказался с родителями в огненной ловушке

Опубликована: Сегодня 11:50



фото: ПСЧ-14С фото: ПСЧ-14С

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь разгорелся в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома. В результате пожара значительно повреждена отделка квартиры и имущество жильцов.При выяснении обстоятельств пожара было установлено, что один из жителей квартиры страдал психическим расстройством и умышленно совершил поджог в одной из комнат, заколотив перед этим входную дверь. Родители, проживающие вместе с ним, и он сам оказались в огненной ловушке. Лишь благодаря помощи посторонних людей им удалось выбраться из горящей квартиры через окно. К счастью, никто не пострадал.