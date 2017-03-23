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Снегопад начнется в Удмуртии в ночь на пятницу
Опубликована: Сегодня 12:36 В ночь на пятницу в Удмуртии будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в пятницу днем в республике будет преимущественно без осадков, температура воздуха поднимется до +5 °С.
В субботу к региону подойдет циклон: в течение дня ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, а местами в виде дождя.
«Во время снегопада с 25 на 26 марта возможно ухудшение видимости на трассах, а также накат и гололедица - будьте осторожны! В воскресенье снег и мокрый снег ожидается временами», - предупреждают синоптики. Погода следующей недели будет преимущественно пасмурной, временами снежной.
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