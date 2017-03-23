Снегопад начнется в Удмуртии в ночь на пятницу

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: ugranow.ru
В ночь на пятницу в Удмуртии будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в пятницу днем в республике будет преимущественно без осадков, температура воздуха поднимется до +5 °С.

В субботу к региону подойдет циклон: в течение дня ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, а местами в виде дождя.

«Во время снегопада с 25 на 26 марта возможно ухудшение видимости на трассах, а также накат и гололедица - будьте осторожны! В воскресенье снег и мокрый снег ожидается временами», - предупреждают синоптики. Погода следующей недели будет преимущественно пасмурной, временами снежной.
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