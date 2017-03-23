Молодая девушка получила травмы в ДТП на 30 лет Победы в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:27



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля "Honda Civic", 39-летний мужчина с водительским стажем 19 лет при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 28-летнему водителю автомобиля "Opel Astra" (водительский стаж 7 лет). В результате аварии пассажир автомобиля "Honda Civic", 22-летняя девушка, получила травмы.