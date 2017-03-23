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Более 650 тысяч квадратных метров жилья сдали в Удмуртии в 2016 году
Опубликована: Сегодня 14:19 Строители Удмуртии в прошлом году сдали более 650 тысяч квадратных метров жилья. Как пишет «Моя Удмуртия», такие данные привёл министр строительства, архитектуры и жилищной политики Иван Новиков в ходе расширенного заседания коллегии Минстроя. Он также добавил, на данный момент в республике возводится 100 многоквартирных домов общей площадью более миллиона квадратных метров.
Отдельно министр остановился на социальных жилищных проектах. По его словам, существенной поддержкой строительной отрасли и молодых семей стала новая программа «Молодёжная квартира».
«Соглашения о строительстве жилья заключены с 14 застройщиками на общее количество почти 1 200 квартир. За время реализации этой программы из внебюджетных источников в строительную отрасль по нашим оценкам привлечено порядка 1,4 миллиарда рублей», — отметил министр.
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