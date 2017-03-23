Более 650 тысяч квадратных метров жилья сдали в Удмуртии в 2016 году

Опубликована: Сегодня 14:19



фото: resident18.ru фото: resident18.ru

Отдельно министр остановился на социальных жилищных проектах. По его словам, существенной поддержкой строительной отрасли и молодых семей стала новая программа «Молодёжная квартира».«Соглашения о строительстве жилья заключены с 14 застройщиками на общее количество почти 1 200 квартир. За время реализации этой программы из внебюджетных источников в строительную отрасль по нашим оценкам привлечено порядка 1,4 миллиарда рублей», — отметил министр.