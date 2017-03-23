В Киеве застрелен беглый экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков

Опубликована: Сегодня 15:26



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На данный момент киллер задержан и находится под охраной, ему оказывают медицинскую помощь.В России Вороненкова обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью пять млн долларов. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны. Он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск.Глава Украины Петр Порошенко уже отреагировал на убийство экс-депутата РФ Вороненкова, назвав это «актом государственного терроризма со стороны РФ».