В Киеве застрелен беглый экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков

Опубликована: Сегодня 15:26

фото: ru.1492news.com
Днем 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Покушение на экс-парламентария произошло на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас». По словам очевидцев, прозвучало не менее семи выстрелов. Под пули неизвестного попал Вороненков и его охранник, который тоже ранил нападавшего.

На данный момент киллер задержан и находится под охраной, ему оказывают медицинскую помощь.

В России Вороненкова обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью пять млн долларов. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны. Он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск.

Глава Украины Петр Порошенко уже отреагировал на убийство экс-депутата РФ Вороненкова, назвав это «актом государственного терроризма со стороны РФ».
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