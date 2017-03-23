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Жителя Ижевска ограбили после выигрыша на ставках
Опубликована: Сегодня 16:21 Посетитель букмекерской конторы в Ижевске был ограблен после получения выигрыша. В ночном звонке в полицию мужчина сообщил, что несколько минут назад неизвестный напал на него, нанес множественные побои, похитил 30 тыс рублей и скрылся. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии.
Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый вместе находились в одной из букмекерских контор. Ставка потерпевшего принесла ему выигрыш в размере 30 тыс рублей, а злоумышленник это видел. Он вышел следом за потерпевшим, в ближайшем дворе избил его, похитил деньги и убежал.
По записям с камер видеонаблюдения, установленным в букмекерской конторе потерпевший опознал нападавшего. На следующий день злоумышленник был задержан в другой букмекерской конторе. На похищенные деньги он купил мобильный телефон.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «грабеж».
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