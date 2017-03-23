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Видеотрансляция Вконтакте убила 22-летнюю девушку-водителя в Татарстане
Опубликована: Сегодня 20:21 22-летняя девушка погибла, не справившись с управлением и столкнувшись с движущимся навстречу автобусом.
ДТП произошло в Зеленодольском районе Казани около 10 утра. Девушка, находившаяся за рулём автомобиля, вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте". По словам пресс-службы ГИБДД, она вышла навстречу идущему транспорту, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.
Девушка скончалась на месте, 5 пассажиров, в том числе ребенок и водитель автобуса, госпитализированы, сообщает телеканал 360.
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