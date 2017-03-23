Видеотрансляция Вконтакте убила 22-летнюю девушку-водителя в Татарстане

Опубликована: Сегодня 20:21



Фото:Life Фото:Life

ДТП произошло в Зеленодольском районе Казани около 10 утра. Девушка, находившаяся за рулём автомобиля, вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте". По словам пресс-службы ГИБДД, она вышла навстречу идущему транспорту, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.

Девушка скончалась на месте, 5 пассажиров, в том числе ребенок и водитель автобуса, госпитализированы, сообщает телеканал 360.