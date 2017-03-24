Дело музыканта-убийцы, совращавшего и насиловавшего в Удмуртии детей, направлено в суд

Опубликована: Сегодня 08:29



фото: ezo-music.ru фото: ezo-music.ru

Учитель музыки одной из школ Можгинского района в 2011 году совершил развратные действия, а также дважды половое сношение с не достигшей на тот момент 14-летнего возраста ученицей. Аналогичные действия он совершил в 2012 году в отношении другой малолетней жительницы Можгинского района. В феврале того же года в учебном классе школы он развращал 12-летнюю ученицу, которая в силу малолетнего возраста не понимала происходящего.В сентябре 2016 года мужчина после ссоры со своей любовницей из Можги несколько раз ударил ее металлическим прутом в область головы, нанеся смертельные травмы, и скрылся с места происшествия. После, тобы скрыть следы преступления, он вернулся на место убийства и забрал сумку потерпевшей, в которой нашел 90 тыс рублей.За совершение убийства, являющегося наиболее тяжким из совершенных преступлений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.