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Дело музыканта-убийцы, совращавшего и насиловавшего в Удмуртии детей, направлено в суд
Опубликована: Сегодня 08:29 Дело обвиняемого в убийстве и половых преступлениях в отношении несовершеннолетних учителя музыки из Можгинского района направлено в суд. 37-летнему мужчине вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 2 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Учитель музыки одной из школ Можгинского района в 2011 году совершил развратные действия, а также дважды половое сношение с не достигшей на тот момент 14-летнего возраста ученицей. Аналогичные действия он совершил в 2012 году в отношении другой малолетней жительницы Можгинского района. В феврале того же года в учебном классе школы он развращал 12-летнюю ученицу, которая в силу малолетнего возраста не понимала происходящего.
В сентябре 2016 года мужчина после ссоры со своей любовницей из Можги несколько раз ударил ее металлическим прутом в область головы, нанеся смертельные травмы, и скрылся с места происшествия. После, тобы скрыть следы преступления, он вернулся на место убийства и забрал сумку потерпевшей, в которой нашел 90 тыс рублей.
За совершение убийства, являющегося наиболее тяжким из совершенных преступлений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
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