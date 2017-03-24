Кидающих камнями в поезда подростков задержали полицейские на транспорте

Опубликована: Сегодня 10:13



фото: uralweb.ru фото: uralweb.ru

Как выявили на месте инспектор ОДН и оперуполномоченный ЛоП злоумышленниками оказались четверо подростков 13-14 лет, трое из которых одноклассники из коррекционной школы и 6-классник средней школы. Выяснилось, что они из хулиганских побуждений решили обкидать камнями проходящие мимо составы.Все материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростков для принятия мер воздействия и постановки их на учет, а также для рассмотрения мер воздействия в отношении их родителей.