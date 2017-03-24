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Кидающих камнями в поезда подростков задержали полицейские на транспорте
Опубликована: Сегодня 10:13 Четверо подростков, обкидывающих камнями проходящие поезда и бегающих по бетонному ограждению, были выявлены сотрудниками Ижевской транспортной полиции. Сообщение о несовершеннолетних хулиганах в локомотивном депо станции Агрыз поступило от дежурной по Центральному парку станции Агрыз-Северный.
Как выявили на месте инспектор ОДН и оперуполномоченный ЛоП злоумышленниками оказались четверо подростков 13-14 лет, трое из которых одноклассники из коррекционной школы и 6-классник средней школы. Выяснилось, что они из хулиганских побуждений решили обкидать камнями проходящие мимо составы.
Все материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростков для принятия мер воздействия и постановки их на учет, а также для рассмотрения мер воздействия в отношении их родителей.
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