При нападении боевиков на КПП Росгвардии погибли несколько военнослужащих

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: pravda-tv.ru
В ночь на пятницу группа смертников совершила нападение на КПП Росгвардии в Чеченской республике в районе станицы Наурской. Шесть боевиков были ликвидированы, еще двое скрылись, пишет Lenta. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), не удалось избежать потерь и со стороны бойцов Росгвардии.

«К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении. «В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников», — добавили в ведомстве.

Сейчас на территории войсковой части введен режим полной боевой готовности. На территории Наурского района Чечни введен план "Перехват" по поимке боевиков.



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