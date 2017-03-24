При нападении боевиков на КПП Росгвардии погибли несколько военнослужащих

Опубликована: Сегодня 10:54



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«К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении. «В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников», — добавили в ведомстве.Сейчас на территории войсковой части введен режим полной боевой готовности. На территории Наурского района Чечни введен план "Перехват" по поимке боевиков.