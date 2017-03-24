Надземный пешеходный переход через Воткинское шоссе появится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:43

фото: новостройки18.рф
В Ижевске по просьбам жителей микрорайона «Столичный» появится наземный пешеходный переход через Воткинское шоссе. Как сообщил Глава Удмуртии Александр Соловьев на совещании об итогах социально-экономического развития города за 2016 год, строительство планируется начать уже в 2017 году.

- Мы уже в прошлом году подготовили проектно-сметную документацию, и федералы обещали профинансировать. Но почему-то получился сбой. Думаю, начнем в 2017 году и перейдем на 2018 год, - сообщил Соловьев.



Загрузка...
Теги
конкурс терроризм траур Глазов дети погода Малая Пурга музыка зоопарк пристав свадьба видео оружие суд пенсия Дмитрий Медведев ветеран хоккей Можга футбол Россия Ижевск Завьялово недвижимость мода пожар фестиваль природа религия армия Голливуд семья долг Балезино звезда убийство безопасность биатлон бизнес здоровье МВД бюджет Сарапул кино Удмуртия строительство прокуратура ДТП творчество депутат правительство Госсовет УР занятость молодежь Украина СМИ ИжГТУ ремонт самолет преступление медицина штраф Ува Игра транспорт Ижавто выборы рейтинг выставка Интернет инвалид Александр Волков торговля США школа Владимир Путин праздник туризм ГИБДД финансы физкультура лес телевидение Новый год/Рождество животные ГЖД Москва Воткинск дороги алкоголь технологии полиция МЧС промышленность наркотики СКП вода ЖКХ банк образование
Все теги
Яндекс.Погода