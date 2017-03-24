Надземный пешеходный переход через Воткинское шоссе появится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:43



фото: новостройки18.рф фото: новостройки18.рф

- Мы уже в прошлом году подготовили проектно-сметную документацию, и федералы обещали профинансировать. Но почему-то получился сбой. Думаю, начнем в 2017 году и перейдем на 2018 год, - сообщил Соловьев.