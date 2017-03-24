|
Надземный пешеходный переход через Воткинское шоссе появится в Ижевске
Опубликована: Сегодня 11:43 В Ижевске по просьбам жителей микрорайона «Столичный» появится наземный пешеходный переход через Воткинское шоссе. Как сообщил Глава Удмуртии Александр Соловьев на совещании об итогах социально-экономического развития города за 2016 год, строительство планируется начать уже в 2017 году.
- Мы уже в прошлом году подготовили проектно-сметную документацию, и федералы обещали профинансировать. Но почему-то получился сбой. Думаю, начнем в 2017 году и перейдем на 2018 год, - сообщил Соловьев.
Загрузка...