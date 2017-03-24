Двое ижевчан обчистили 22 квартиры с лета прошлого года

Опубликована: Сегодня 13:16

фото: vtagile66.ru
Серия однотипных квартирных краж была зарегистрирована на территории Ижевска и Воткинска начиная с лета 2016 года. Все преступления были совершены с пятницы по воскресенье в ночное время, когда хозяева отсутствовали дома. Злоумышленники через окна проникали в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, и похищали ценные вещи: ювелирные изделия, денежные средства, цифровую технику, шубы.

Двое ранее судимых жителей Ижевска 1973г.р. и 1978г.р. были задержаны с поличным после совершения очередной кражи. В ходе обыска у них изъята часть похищенного имущества. Пока мужчины находились в следственном изоляторе, полицейские установили их причастность к совершению 22 краж.
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