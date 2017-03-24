Двое ижевчан обчистили 22 квартиры с лета прошлого года

Опубликована: Сегодня 13:16



фото: vtagile66.ru фото: vtagile66.ru

Двое ранее судимых жителей Ижевска 1973г.р. и 1978г.р. были задержаны с поличным после совершения очередной кражи. В ходе обыска у них изъята часть похищенного имущества. Пока мужчины находились в следственном изоляторе, полицейские установили их причастность к совершению 22 краж.