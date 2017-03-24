|
Пост поисково-спасательной службы появится на Воложке уже летом
Опубликована: Сегодня 14:02 Этим летом на Воложке установят пост поисково-спасательной службы (ППС). Как цитирует информагентство «Сусанин» слова замначальника ПСС Андрея Иванова, действовать он будет в круглогодичном режиме.
«Вопрос по Воложке у нас практически решился и, я думаю, летом этого года там начнёт функционировать постоянный пост, который будет работать в круглогодичном режиме. Он необходим так как в этом районе постоянно присутствует большое количество рыбаков и отдыхающих», - сказал Иванов. Он уточнил, что на посту постоянно будут присутствовать медики и спасатели.
Загрузка...