Пост поисково-спасательной службы появится на Воложке уже летом

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: panoramio.com
Этим летом на Воложке установят пост поисково-спасательной службы (ППС). Как цитирует информагентство «Сусанин» слова замначальника ПСС Андрея Иванова, действовать он будет в круглогодичном режиме.

«Вопрос по Воложке у нас практически решился и, я думаю, летом этого года там начнёт функционировать постоянный пост, который будет работать в круглогодичном режиме. Он необходим так как в этом районе постоянно присутствует большое количество рыбаков и отдыхающих», - сказал Иванов. Он уточнил, что на посту постоянно будут присутствовать медики и спасатели.



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