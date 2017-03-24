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До 6 лет заключения грозит жителю Татарстана за продажу иномарки, арендованной у ижевчанки
Опубликована: Сегодня 14:44 Жительница Ижевска лишилась своей иномарки благодаря арендатору из Республики Татарстан. 35-летнего неработающего мужчину задержали сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике.
Выяснилось, что в сентябре 2016 года подозреваемый взял у ижевчанки в аренду автомобиль иностранного производства и спустя некоторое время продал иномарку по объявлению. Ущерб составил более 400 тыс рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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