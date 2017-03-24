До 6 лет заключения грозит жителю Татарстана за продажу иномарки, арендованной у ижевчанки

Опубликована: Сегодня 14:44



фото: m.top55.info фото: m.top55.info

Выяснилось, что в сентябре 2016 года подозреваемый взял у ижевчанки в аренду автомобиль иностранного производства и спустя некоторое время продал иномарку по объявлению. Ущерб составил более 400 тыс рублей.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.