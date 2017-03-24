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Девушку из Можги, похитившую новорожденного ребенка, отправили на принудительное лечение
Опубликована: Сегодня 15:39 На принудительное лечение в психиатрический стационар направили 19-летнюю жительницу Можги, похитившую новорожденного ребенка. Местный суд вынес такое решение, рассмотрено уголовное дело, заведенное по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).
24 ноября 2016 года обвиняемая из палаты соматического отделения Можгинской районной больницы похитила новорожденного ребенка и пыталась унести его к себе домой, выдавая его за своего, якобы рожденного ею ребенка.
По заключению психолого-психиатрической экспертизы в отношении подсудимой вынесено постановление о применении принудительной меры медицинского характера.
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