Похитителя банки кофе в Москве задерживали в ходе плана «Перехват»

Опубликована: Сегодня 16:26



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Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская». Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле.По данным столичного главка МВД России, в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель открыто похитил банку кофе и скрылся на автомобиле. Правоохранители объявили план «Перехват».Автомобиль оперативно обнаружили, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина свою вину отрицает.