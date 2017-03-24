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Похитителя банки кофе в Москве задерживали в ходе плана «Перехват»
Опубликована: Сегодня 16:26 В Москве в ходе проведения плана «Перехват» полицейские задержали подозреваемого в похищении из магазина банки кофе. Опубликовавший видео телеканал «360» сообщает, что инцидент произошел 23 марта около 20:15.
Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская». Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле.
По данным столичного главка МВД России, в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель открыто похитил банку кофе и скрылся на автомобиле. Правоохранители объявили план «Перехват».
Автомобиль оперативно обнаружили, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина свою вину отрицает.
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