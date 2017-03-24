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Проехавшего по тротуару в Ижевске водителя Порше нашли в Москве
Опубликована: Сегодня 17:14 Водитель автомобиля Porsche Cayenne (Порше Кайен), объезжавший пробку на улице Удмуртской по тротуару, найден в Москве. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, в ходе проведенной проверки стало известно, что видеозапись была сделана в марте 2016 года.
«В объектив камеры попал баннер, который висел там в марте 2016 года. Автомобиль мы установили, водитель находится в Москве. В настоящее время мы занимаемся вопросом привлечения его к ответственности», - отметил Вычужанин. По его словам, правоохранители поручили московским коллегам опросить молодого человек. После этого будет решаться вопрос о привлечении автолюбителя к ответственности. Ему грозит штраф до 2 тыс рублей.
Видеозапись была опубликована в соцсетях в начале недели и вызвала большой резонанс.
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