Появилось видео с убийством беглого депутата Госдумы России в Киеве

Опубликована: Сегодня 18:19

Сегодня было опубликовано видео момента убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, в феврале сбежавшего на Украину. Его опубликовал Life.


Резонансное убийство вызвало шквал комментариев. Так, в "Дойче Веле" появилась критическая статья, в которой в частности говорится: «Денис Вороненков даже формально — не первый российский депутат, уехавший из страны, опасаясь уголовного преследования. До него примерно тот же путь проделал Илья Пономарев, лишенный депутатского мандата в прошлом году, когда он уже жил в Киеве. Но Пономарев, по крайней мере, старается быть классическим политэмигрантом, для которого отъезд из России — не более чем перемещение в пространстве, не мешающее ему быть таким же российским оппозиционером, как и до отъезда. С Вороненковым все иначе. Он не столько политэмигрант, сколько перебежчик в самом точном словарном смысле этого термина из времен холодной войны», — пишет журналист Олег Кашин.

Как сообщает «Медуза», Вороненков известен, как «решальщик» или «решала». Так на жаргоне криминала называются люди, которые имея реальные связи в правоохранительных органах и других властных структурах, либо «надувая щёки», то есть придумывая их и занимаясь мошенничеством, «берутся решить вопрос» за денежное вознаграждение о предоставлении незаслуженных преференций бизнесменам, за возбуждение или прекращение уголовных дел, выступая по сути посредниками при совершении коррупционных преступлений. 

В статье в «Новой газеты» «Призрак коммуниста» приводится несколько эпизодов из криминальной карьеры Дениса Вороненкова. Так, по одному из криминальных эпизодов «решала» Вороненков получил «гонорар» в 700 тысяч долларов, а по другому — пять миллионов долларов, причём в последнем случае бизнесмена, передавшего деньги за закрытие в отношении него уголовного дела, застрелили, и Вороненков мог быть причастен к заказному убийству. 




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