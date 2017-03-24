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В Ижевске четверо пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
Опубликована: Сегодня 18:55 Водитель с признаками сильного опьянения стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими на Воткинском шоссе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла сегодня, 24 марта около 17:20 недалеко от поворота на ТЭЦ-2.
Водитель автомобиля "Деу Нексия", мужчина 1983 года рождения, врезался в двигавшийся впереди "Камаз". В результате ДТП сам водитель и три его пассажира получили травмы, им оказана медицинская помощь. Никто из находящихся в легковом автомобиле не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, именно сегодня служба Госавтоинспекции МВД по Удмуртии начинает профилактические мероприятия по массовым проверкам водителей. Целями этих мероприятий являются выявление и исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей.
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