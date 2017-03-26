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Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии о гололедице
Опубликована: Сегодня 19:04 Гололедица и обледенение дорог ожидается в Удмуртии в связи с осадками. Первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике предупреждает автолюбителей о неблагоприятных погодных условиях.
«В условиях температуры воздуха от 0 -5 до +1 +4 градусов (по Цельсию) это приведет к образованию гололедицы», - отметили в Госавтоинспекции.
Дорожные полицейские напомнили, что в таких сложных условиях стоит снизить скорости передвижения, особенно при маневрах и воздержаться от резкого торможения. Неопытным водителям советуется воздержаться от поездок.
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