Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии о гололедице

Опубликована: Сегодня 19:04

фото: petrovskiy26.ru
Гололедица и обледенение дорог ожидается в Удмуртии в связи с осадками. Первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике предупреждает автолюбителей о неблагоприятных погодных условиях.

«В условиях температуры воздуха от 0 -5 до +1 +4 градусов (по Цельсию) это приведет к образованию гололедицы», - отметили в Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напомнили, что в таких сложных условиях стоит снизить скорости передвижения, особенно при маневрах и воздержаться от резкого торможения. Неопытным водителям советуется воздержаться от поездок.



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