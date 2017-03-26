Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии о гололедице

Опубликована: Сегодня 19:04



фото: petrovskiy26.ru фото: petrovskiy26.ru

«В условиях температуры воздуха от 0 -5 до +1 +4 градусов (по Цельсию) это приведет к образованию гололедицы», - отметили в Госавтоинспекции.Дорожные полицейские напомнили, что в таких сложных условиях стоит снизить скорости передвижения, особенно при маневрах и воздержаться от резкого торможения. Неопытным водителям советуется воздержаться от поездок.