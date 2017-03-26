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В Ижевске на улице Ворошилова на территории церкви произошел пожар
Опубликована: Сегодня 21:24 В Ижевске на улице Ворошилова на территории церкви «Вера, действующая любовью» произошел пожар. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви. В настоящее время пожарные уже потушили пламя. «Идет проливка», - отметили в пресс-службе.
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