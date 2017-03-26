В Ижевске на улице Ворошилова на территории церкви произошел пожар

Опубликована: Сегодня 21:24



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви. В настоящее время пожарные уже потушили пламя. «Идет проливка», - отметили в пресс-службе.