В Башкирии погибли машинисты столкнувшихся поездов

Опубликована: 26 Марта 2017 г. 18:20

В Башкирии два поезда столкнулись лоб в лоб, сообщает «ГТРК Башкортостан», со ссылкой на источники в экстренных службах.

Погибли несколько человек. «По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении. По информации телеканала, столкнулись два грузовых состава.

L!fe сообщает, что погибли двое, а после аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.
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