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Последнюю каплю боевого отравляющего газа заман уничтожили в Кизнере
Опубликована: 26 Марта 2017 г. 18:49 Последнюю каплю нервно-паралитического газа зомана уничтожили на заводе в Кизнере, пишут Известия, со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.
Известия пишут: «На сегодняшний день РФ полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман.»
Всего на заводе в Кизнере уничтожено 1395,1 т зомана, хранившегося более чем в 520 тыс. боеприпасов.
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