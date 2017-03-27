В Удмуртии обнаружена зараженная партия киви из Ирана

Опубликована: 26 Марта 2017 г. 19:29

Более 130 кг зараженных плодов киви завезли в Удмуртию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

134,4 кг иранских фруктов поступили в регион из Самарской области. В них обнаружили карантинный объект – тутовую щитовку.

Это насекомое повреждает шелковицу, персики, абрикосы, сливу, яблоню, грушу, черешню, сирень, смородину, ясень, клен, а также ряд овощных культур. Пострадавшие плоды не развиваются до нормального размера и покрываются пятнами. При этом снижается товарная ценность урожая.

При этом импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок, так как они живут недолго и ограничены в передвижении. Опасности для человека вредитель не представляет. Фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть.

После осмотра всю партию киви допустили в продажу.



Загрузка...
Теги
Украина ЖКХ животные Новый год/Рождество выставка Малая Пурга туризм депутат Владимир Путин ИжГТУ Ижевск звезда правительство Игра Завьялово самолет долг хоккей промышленность Голливуд Балезино оружие Воткинск инвалид футбол Россия алкоголь погода безопасность торговля физкультура зоопарк СКП Удмуртия лес медицина полиция Интернет траур свадьба вода Можга МЧС бизнес дороги терроризм ДТП ремонт кино наркотики ГИБДД банк мода технологии убийство Александр Волков рейтинг праздник семья недвижимость религия армия биатлон пожар Ува пристав СМИ творчество музыка образование Дмитрий Медведев конкурс Сарапул занятость молодежь строительство бюджет финансы ветеран Москва пенсия транспорт МВД США школа суд Ижавто Госсовет УР природа телевидение преступление Глазов прокуратура штраф выборы ГЖД фестиваль здоровье видео дети
Все теги
Яндекс.Погода