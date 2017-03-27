В Удмуртии обнаружена зараженная партия киви из Ирана

Опубликована: 26 Марта 2017 г. 19:29





Более 130 кг зараженных плодов киви завезли в Удмуртию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

134,4 кг иранских фруктов поступили в регион из Самарской области. В них обнаружили карантинный объект – тутовую щитовку.

Это насекомое повреждает шелковицу, персики, абрикосы, сливу, яблоню, грушу, черешню, сирень, смородину, ясень, клен, а также ряд овощных культур. Пострадавшие плоды не развиваются до нормального размера и покрываются пятнами. При этом снижается товарная ценность урожая.

При этом импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок, так как они живут недолго и ограничены в передвижении. Опасности для человека вредитель не представляет. Фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть.

После осмотра всю партию киви допустили в продажу.