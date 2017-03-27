В Удмуртии вручили 100-тысячный сертификат на маткапитал

Опубликована: Сегодня 10:09



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Программа поддержки семей, в которых воспитываются два и более детей, стартовала 10 лет назад. Ежегодно отделение ПФР выдает не менее 10 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал. На сегодняшний день размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей, что почти в 2 раза больше, чем с начала реализации федерального закона (в 2007 году - 250 тыс. рублей). За 10 лет удмуртским семьям выплатили почти 28 млрд рублей.Количество граждан полностью или частично распорядившихся средствами составляет более 78 тыс. человек. Порядка 75 тыс. семей направили средства на улучшение жилищных условий, в том числе 60 тыс. семей погасили ипотечные кредиты и жилищные займы, отделение ПФР перечислило на эти цели более 22 млрд рублей. Помимо улучшения жилищных условий, более 3 тыс. граждан направили эти средства на обучение детей, на их содержание, присмотр и уход в детских садах и яслях, а 25 граждан осуществили перевод средств маткапитала на накопительную пенсию мамы.Из всех возможностей распорядиться средствами маткапитала, предусмотренных законодательством, самым востребованным является погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилья, что составляет 77% от количества граждан, распорядившихся по тем или иным направлениям.