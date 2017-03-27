Ижевский автозавод увеличил на четверть увеличил объем выпуска автомобилей

Опубликована: Сегодня 11:01



фото: avtovesti.com фото: avtovesti.com

Всего в прошлом году с конвейера ижевского предприятия сошло 96 250 автомобилей, что на 32% больше показателей 2015 года. Из них 60 тыс составили автомобили Lada Vesta.В текущем году руководство предприятия намерено сохранить такие же, как и в прошлом году, объемы выпуска автомобилей. В середине года на предприятии начнется производство нового универсала Lada Vesta, а также его внедорожной версии Lada Vesta SW Cross.