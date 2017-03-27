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Ижевский автозавод увеличил на четверть увеличил объем выпуска автомобилей
Опубликована: Сегодня 11:01 Ижевский автомобильный завод по итогам первых двух месяцев 2017 года показал положительную динамику, на четверть увеличив объем выпуска. По данным Минпромторга Удмуртии, за период с января по февраль на заводе было выпущено 14 276 автомобилей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказалось на 25% выше. Количество отгруженных авто увеличилось на 29,2%.
Всего в прошлом году с конвейера ижевского предприятия сошло 96 250 автомобилей, что на 32% больше показателей 2015 года. Из них 60 тыс составили автомобили Lada Vesta.
В текущем году руководство предприятия намерено сохранить такие же, как и в прошлом году, объемы выпуска автомобилей. В середине года на предприятии начнется производство нового универсала Lada Vesta, а также его внедорожной версии Lada Vesta SW Cross.
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