В Удмуртии после наезда тюбинга, привязанного к автомобилю, пешеход получил травму позвоночника

Опубликована: Сегодня 11:53



фото: жестьархангельска.рф фото: жестьархангельска.рф

«Увидев идущих навстречу мужчину и женщину, водитель приняла немного вправо, но столкновения избежать не удалось, тюбинг сбил пешеходов. У потерпевшего мужчины обнаружены повреждения характера закрытого перелома остистых отростков 6 и 7 шейных позвонков, перелома правого верхнего суставного отростка 7 шейного позвонка, причинившие по признаку длительности расстройства здоровья вред здоровью средней тяжести», - сообщает пресс-служба Игринского районного судаАвтолюбительницу признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.24 КоАП России («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и назначили ей наказание в виде штрафа размером 10 тыс рублей.Постановление суда не вступило в законную силу.