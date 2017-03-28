В Удмуртии после наезда тюбинга, привязанного к автомобилю, пешеход получил травму позвоночника

Опубликована: Сегодня 11:53

фото: жестьархангельска.рф
Травмой позвоночника для прохожего обернулось неправильное пользование тюбингом жительницы Игринского района. Прикрепив тюбинг буксировочным тросом к своему автомобилю ВАЗ, 40-летняя женщина решила прокатить на нем свою 23-летнюю дочь по дороге между деревнями Тупал Пурга и Сюрсовайчик Игринского района Удмуртской Республики.

«Увидев идущих навстречу мужчину и женщину, водитель приняла немного вправо, но столкновения избежать не удалось, тюбинг сбил пешеходов. У потерпевшего мужчины обнаружены повреждения характера закрытого перелома остистых отростков 6 и 7 шейных позвонков, перелома правого верхнего суставного отростка 7 шейного позвонка, причинившие по признаку длительности расстройства здоровья вред здоровью средней тяжести», - сообщает пресс-служба Игринского районного суда

Автолюбительницу признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.24 КоАП России («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и назначили ей наказание в виде штрафа размером 10 тыс рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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