С середины недели в Удмуртии существенно похолодает

Опубликована: Сегодня 12:38



фото: crisis.in.ua фото: crisis.in.ua

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Со среды в большинстве районов будет идти снег, а в четверг в Удмуртии похолодает. В ночь на 30 марта температура воздуха понизится до -6,-11 °, днем столбики термометров покажут 0,-5 градусов Цельсия.Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными: в ночь на 31 марта и 1 апреля прогнозируется до -9,-14 С°, днем 0,-5 С°», - говорится в сообщении синоптиков.