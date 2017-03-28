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С середины недели в Удмуртии существенно похолодает
Опубликована: Сегодня 12:38 Ближайшей ночью и во вторник днем в Удмуртии прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, на дорогах ожидается накат и гололедица. Ночью температура воздуха понизится до -1,-5 С°, завтра днем ожидается слабый плюс.
Со среды в большинстве районов будет идти снег, а в четверг в Удмуртии похолодает. В ночь на 30 марта температура воздуха понизится до -6,-11 °, днем столбики термометров покажут 0,-5 градусов Цельсия. «Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными: в ночь на 31 марта и 1 апреля прогнозируется до -9,-14 С°, днем 0,-5 С°», - говорится в сообщении синоптиков.
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