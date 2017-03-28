В Ижевске годовалый малыш получил травмы после наезда на коляску автомобиля

Опубликована: Сегодня 13:26



фото: elshad-babaev.blogspot фото: elshad-babaev.blogspot

ДТП произошло 25 марта около 18.00 напротив дома №25 по улица Камбарская. Женщина с коляской решила перейти дорогу в неположенном месте мужчина, после чего в детскую коляску с ребёнком врезался "ВАЗ-2115" с 49-летним мужчиной за рулем (водительский стаж 25 лет).