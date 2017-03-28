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В Ижевске годовалый малыш получил травмы после наезда на коляску автомобиля
Опубликована: Сегодня 13:26 В Ижевске коляска с годовалым малышом попала под колеса автомобиля. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, мальчик 2016 года рождения получил травмы.
ДТП произошло 25 марта около 18.00 напротив дома №25 по улица Камбарская. Женщина с коляской решила перейти дорогу в неположенном месте мужчина, после чего в детскую коляску с ребёнком врезался "ВАЗ-2115" с 49-летним мужчиной за рулем (водительский стаж 25 лет).
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