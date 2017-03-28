Печально известное кафе «Шоколад» в селе Дебесы закрыли

Опубликована: Сегодня 15:09

фото: пресс-служба управления ФССП по Удмуртии
За «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» в селе Дебесы приостановили деятельность кафе «Шоколад». По сообщению пресс-службы управления ФССП по Удмуртии, исполнительный документ выдал Кезский районный суд.

«Осуществление деятельности по изготовлению и реализации готовых блюд при отсутствии горячего водоснабжения; отсутствие документов на поступающие пищевые продукты, отсутствие личных медицинских книжек у работников кафе, и это ещё не полный перечень указанных в акте нарушений», - говорится в сообщении ведомства.

По решению суда 23 марта 2017 года кафе опечатали на 30 суток. На следующий же день, 24 марта, судебные приставы обнаружили, что пломбы и печати повреждены. По результатам проверки предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

Напомним, директора кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Пятеро из его жертв были несовершеннолетними.
Загрузка...
Теги
религия торговля армия конкурс школа ИжГТУ терроризм безопасность Воткинск лес пожар бизнес СКП штраф музыка вода футбол Дмитрий Медведев животные рейтинг Голливуд пристав оружие зоопарк фестиваль телевидение правительство Малая Пурга Александр Волков суд молодежь транспорт видео самолет Удмуртия финансы дороги строительство мода кино бюджет образование ГЖД банк инвалид промышленность здоровье занятость США хоккей Можга Новый год/Рождество преступление Сарапул Госсовет УР депутат Балезино прокуратура Ува алкоголь Владимир Путин Ижавто Глазов физкультура пенсия технологии полиция наркотики Украина убийство траур Завьялово ЖКХ Игра праздник биатлон свадьба долг туризм ДТП ГИБДД СМИ дети погода выборы медицина природа творчество ремонт МЧС семья выставка Ижевск Москва звезда недвижимость МВД ветеран Россия Интернет
Все теги
Яндекс.Погода