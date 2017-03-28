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Печально известное кафе «Шоколад» в селе Дебесы закрыли
Опубликована: Сегодня 15:09 За «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» в селе Дебесы приостановили деятельность кафе «Шоколад». По сообщению пресс-службы управления ФССП по Удмуртии, исполнительный документ выдал Кезский районный суд.
«Осуществление деятельности по изготовлению и реализации готовых блюд при отсутствии горячего водоснабжения; отсутствие документов на поступающие пищевые продукты, отсутствие личных медицинских книжек у работников кафе, и это ещё не полный перечень указанных в акте нарушений», - говорится в сообщении ведомства.
По решению суда 23 марта 2017 года кафе опечатали на 30 суток. На следующий же день, 24 марта, судебные приставы обнаружили, что пломбы и печати повреждены. По результатам проверки предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).
Напомним, директора кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Пятеро из его жертв были несовершеннолетними.
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