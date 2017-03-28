Житель Удмуртии написал ложный донос об угоне, разбив автомобиль родного брата

Опубликована: Сегодня 16:01

фото: rostov.press
За заведомо ложный донос об угоне автомобиля житель поселка Балезино был осужден и наказан штрафом в 5 тыс рублей. По сообщению пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчина разбил автомобиль родного брата и решился на обман, чтобы уйти от ответственности.

История произошла в январе текущего года. Управляя автомобилем брата, 33-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машину занесло и выбросило на обочину, где она перевернулась. Получив небольшие порезы, мужчина самостоятельно выбрался, оставил разбитый автомобиль на месте ДТП и отправился домой.

Переживая из-за предстоящей ответственности за совершенное, в том числе перед братом, мужчина решил сообщить о краже автомобиля. На следующий день он по телефону сообщил в отдел полиции о краже автомобиля и показал приехавшим правоохранителям место во дворе своего дома, где якобы оставил автомобиль. В тот же день автомобиль был обнаружен, а злоумышленник - изобличен во лжи.
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