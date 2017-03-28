В Удмуртии школьник зарезал собутыльника и поджег бытовку, заметая следы

Опубликована: Сегодня 17:37



фото: news.ykt.ru фото: news.ykt.ru

В ночь с 25 на 26 марта в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в строящемся кафе возле Сарапульского городского пруда. После ликвидации пожара в строительной бытовке было обнаружено тело 40-летнего сторожа с несколькими колото-резаными ранами на шее. Вчера, 26 марта, был задержан подозреваемый, им оказался 16-летний учащийся одной из школ.Выяснилось, что молодой человек, ранее неоднократно бывал на стройке, где со сторожем употреблял алкоголь. Накануне случившегося он с двумя сверстниками вновь пришел на стройку, где все вместе стали распивать спиртное. Между школьником и сторожем возник конфликт, в ходе которого подросток несколько раз ударил мужчину осколком стекла в шею. После того, как потерпевший скончался, злоумышленник принес из дома банку с бензином и поджег бытовку.По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении школьника под стражу.