Белоруссия стала новым объектом влияния прибалтийского Центра европейской политики

Опубликована: Сегодня 18:57

Специалистов из стран Прибалтики привлекли к исследованию информационного пространства Беларуси. На официальном сайте подразделения Центра европейской политики, специализирующегося на «противодействии российской пропаганде» во вкладке «страны» (помимо Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии) появилась соседняя с Россией Республика. Пресс-релизов на этот счет нет, но опубликован список экспертов, вошедших в команду аналитиков, с краткими биографиями, сообщает SM-News.

Возглавляет группу Даля Банкаускайте, советник департамента информации и коммуникации Сейма Литвы. До этого она работала в информационном отделе в делегации Еврокомиссии в Вильнюсе, политическим советником посольства Литвы в Москве. С 2004 по 2007 год «сотрудничала по контракту в роли эксперта, предоставляя помощь правительству Боснии и Герцеговины в последних приготовлениях к переговорам с ЕС».

Обучалась Банкаускайте в Вильнюсском университете и в Лондонской школе экономики и политических наук (степень магистра, окончила аспирантуру и получила диплом «в области международных отношений»).

В команду аналитиков также вошли: редактор авторских колонок эстонской ежедневной газеты «Postimees» Урве Эслас, латвийский специалист по национализму Мартиньш Капранс, белорусский журналист Сергей Пелеса (автор фильмов о госперевороте на Украине, протестах в Армении, редактор еженедельного тележурнала «ПраСвет» на Белсат ТВ), директор американо-румынской программы Корина Ребека, главред румынского издания «Cat Costa Clujul» Титус Крачиун.

Примечательно, что Центр европейской политики финансируется за счет Международного республиканского института, признанного в России нежелательной организацией.

Между тем, накануне в Минске прошли несанкционированные акции протеста против декрета президента Александра Лукашенко о налоге на тунеядство. Организатором мероприятия выступил бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич. Как пишут СМИ, он пообещал повторить протесты, если Лукашенко не отменит декрет.



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