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Женщина протаранила два автомобиля на трассе «Ижевск-Воткинск»
Опубликована: Сегодня 18:23 На трассе между Ижевском и Воткинском женщина-автолюбитель протаранила два автомобиля. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, авария произошла вечером в понедельник, 27 марта.
Решив обогнать двигавшийся перед ней автомобиль 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2113 врезалась на встречной полосе сначала в МАЗ, а потом в «Ладу Весту». В результате автоледи получила травмы и попала в больницу.
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