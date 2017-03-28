Женщина протаранила два автомобиля на трассе «Ижевск-Воткинск»

Опубликована: Сегодня 18:23

фото: vk.com/dni_18rus
На трассе между Ижевском и Воткинском женщина-автолюбитель протаранила два автомобиля. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, авария произошла вечером в понедельник, 27 марта.

Решив обогнать двигавшийся перед ней автомобиль 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2113 врезалась на встречной полосе сначала в МАЗ, а потом в «Ладу Весту». В результате автоледи получила травмы и попала в больницу.



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