Жителя Ижевска будут судить за незаконный отстрел лося

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: nordural.ru
Жителя Ижевска будут судить по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба животному миру). В феврале 2017 года на территории Дебесского района мужчина без специального разрешения из принадлежащего ему охотничьего карабина произвел отстрел самца лося. Мясо после разделки использовал на собственные нужды.

В результате его преступных действий причинен крупный ущерб в размере 120 тыс рублей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, ущерб, причиненный государству, возместил в полном объеме. Охотнику грозит максимальное наказание в виде исправительных работ до двух лет.



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