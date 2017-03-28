Жителя Ижевска будут судить за незаконный отстрел лося

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: nordural.ru фото: nordural.ru

В результате его преступных действий причинен крупный ущерб в размере 120 тыс рублей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, ущерб, причиненный государству, возместил в полном объеме. Охотнику грозит максимальное наказание в виде исправительных работ до двух лет.