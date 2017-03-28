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Жителя Ижевска будут судить за незаконный отстрел лося
Опубликована: Сегодня 08:30 Жителя Ижевска будут судить по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба животному миру). В феврале 2017 года на территории Дебесского района мужчина без специального разрешения из принадлежащего ему охотничьего карабина произвел отстрел самца лося. Мясо после разделки использовал на собственные нужды.
В результате его преступных действий причинен крупный ущерб в размере 120 тыс рублей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, ущерб, причиненный государству, возместил в полном объеме. Охотнику грозит максимальное наказание в виде исправительных работ до двух лет.
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