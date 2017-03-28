В Удмуртии вынесен приговор взяточнику-главе одного из муниципальных образований

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: go29.ru фото: go29.ru

Мужчина с 2013 по 2016 год получал взятки жителей Сарапула и Ижевска за предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 12 сентября 2016 года он был задержан в служебной машине с поличным при получении очередной взятки в сумме 120 тыс рублей.В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе автомобиль и счет в банке. В ходе расследования он полностью признал свою вину.Накнуне, 27 марта, приговором суда бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания запрет сроком на 3 года занимать должности в государственных и муниципальных органах.