Ижевчанин ударил и ограбил автолюбительницу за занятое на парковке место

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: cod63.ru
Житель Ижевска ударил и ограбил автолюбительницу, занявшую его место на парковке. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртии, преступление было совершено во дворе дома по ул. К. Маркса.

32-летняя женщина приехала навестить родственникови поставила свой автомобиль на парковку. К ней тут же подошел мужчина, подъехавший на своем авто, и начал утверждать, что женщина заняла его парковочное место.

«Разозлившись, злоумышленник открыл дверь припаркованного автомобиля, ударил девушку по лицу и пытался выхватить из её рук дорогостоящий мобильный телефон. После неудавшейся попытки он выдернул зарядное устройство и ушел», - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленника задержали «по горячим следам», им оказался 49-летний ранее судимый местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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