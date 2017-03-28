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В УКСе пообещали разобраться с присланным ижевчанам платежками с завышенными расчетами
Опубликована: Сегодня 12:35 Представитель Удмуртских коммунальных систем прокомментировал ситуацию с пришедшими жителям ижевских домов платежными поручениями, в которых оказались в несколько раз завышены расчеты за коммунальные услуги. Руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Плюс» рассказал журналистам, что компания понимает характер допущенных ошибок и исправит их в ближайшее время, пишет информагентство «Сусанин».
«В конце прошлой недели были доставлены счета квитанции в дома, обслуживаемые управляющими компаниями «Ижкомцентр» и ЖРП №8. Это единый документ, куда входят все коммунальные ресурсы, и по 43 тысячам лицевых счетов туда входит обслуживание жилого фонда. Для удобства наших клиентов мы открыли дополнительные офисы на территории управляющих компаний, и я хочу обратиться к нашим жителям со следующим обращением. Да, в этих счетах есть ошибки. Они возникли в процессе миграции данных, полученных от управляющих компаний», - рассказал журналистам Миназитдинов.
По его словам, коммунальщики сейчас выискивают эти ошибки и уже в следующем выпуске квитанций их скорректируют. «Мы просим жителей не волноваться и не тревожиться по этому поводу. Нет смысла в этом случае идти в офисы обслуживания управляющих компаний и «Энергосбыта». Мы про эти ошибки, повторюсь, знаем и принимаем все необходимые меры для их исправления. В данном конкретном случае возможны ошибочные начисления», - сказал руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Плюс».
Он также отметил, что в квитанциях может быть неправильно указана площадь квартиры или данные приборов учета. Также Нил Миназитдинов пояснил, что переход счетов на обслуживание от управляющих компаний к «Энергосбыт Плюс» не повлечет за собой увеличение платы за коммуналку.
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