Жительница Ижевска «развела» таксиста на 5 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 13:20

фото: taksi-mitino.ru
Клиентка обманула водителя такси, не только не заплатив за поездку, но взяв вперед сдачу с 5-тысячной купюры. Мошенницей оказалась 31-летняя жительница Ижевска, ранее судимая за совершение аналогичного преступления.

Преступление было совершено еще 8 марта, когда женщина вместе с друзьями ездила по городу на такси. Когда всех знакомых развезли по домам, и девушка осталась в машине одна, счетчик такси показывал сумму в 1600 рублей. Пассажирка убедила наивного таксиста, что дома у нее есть 5-тысячная купюра, которой она готова расплатиться.

«Приехав к дому по ул. Автозаводской, пассажирка заранее попросила у таксиста сдачу – 3400 рублей. Обещав выйти через несколько минут, девушка вошла в подъезд. Но так и не вышла», - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Личность хитрой пассажирки установили в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – «мошенничество».
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