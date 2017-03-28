Верховный суд разрешил перевозить детей до 12 лет без автокресел

Опубликована: Сегодня 14:05

фото: mishkastore.com
Верховный суд РФ разрешил водителям перевозить детей до 12 лет без автокресел, но с оговоркой - должны применяться другие специальные удерживающие устройства в сочетании с ремнями безопасности. Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, такое решение было вынесено по жалобе водителя из Екатеринбурга.

Мужчина добился важной победы в высшей инстанции, поскольку ранее родителям не удавалось доказать госавтоинспекторам, что они имеют право пользоваться при перевозке детей не только автокреслами. В 2010 году автомобилиста оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что он перевозил ребенка в специальном детском удерживающем устройстве с пристегнутыми ремнями безопасности, однако без использования автокресла.

Отец отмечал, что имеет право на такой способ перевозки своего ребенка, и обжаловал решение, но ни районный, ни областной суды с его мнением не согласились. Добиться отмены штрафа удалось лишь в Верховном суде. В решении судья указал, что перевозить детей можно не только в автокреслах, но и с помощью иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с ремнями безопасности.

 При обстоятельствах, когда в ходе суда было достоверно установлено, что водитель применял меры безопасности при перевозке своего ребенка, только использовал не классическое автокресло, а специальное удерживающее устройство, решения о наложении на него штрафа не могут быть признаны законными, указал судья ВС РФ.

Теперь родители-автолюбители могут избегать штрафов, ссылаясь на постановление судьи ВС РФ Владимира Меркулова от 16 февраля 2017 года номер 45-АД17-1.
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