В центре Ижевска автобус сбил девушку

Опубликована: Сегодня 15:02



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

34-летний водитель автобуса "Нефаз" (водительский стаж 17 лет) наехал на пешехода-девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В Госавтоинспекции напомнили, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.