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В центре Ижевска автобус сбил девушку
Опубликована: Сегодня 15:02 В центре Ижевска 24-летняя девушка получила травмы в результате наезда автобуса. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 27 марта около 16.00 напротив дома №154 по улице Красная.
34-летний водитель автобуса "Нефаз" (водительский стаж 17 лет) наехал на пешехода-девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Госавтоинспекции напомнили, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
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