В центре Ижевска автобус сбил девушку

Опубликована: Сегодня 15:02

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В центре Ижевска 24-летняя девушка получила травмы в результате наезда автобуса. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 27 марта около 16.00 напротив дома №154 по улице Красная.

34-летний водитель автобуса "Нефаз" (водительский стаж 17 лет) наехал на пешехода-девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.



Загрузка...
Теги
животные выставка Малая Пурга ЖКХ Украина пристав занятость Владимир Путин ДТП дети пенсия штраф вода лес МЧС религия Интернет армия молодежь дороги Голливуд здоровье ГИБДД МВД Госсовет УР видео наркотики выборы прокуратура бюджет Можга школа Россия ИжГТУ медицина хоккей терроризм праздник банк туризм ГЖД Новый год/Рождество физкультура музыка безопасность Балезино Завьялово Москва погода транспорт ветеран правительство технологии ремонт Сарапул депутат Ижавто промышленность образование телевидение Глазов пожар фестиваль суд Ува СКП Удмуртия свадьба творчество оружие торговля инвалид мода Ижевск Воткинск биатлон конкурс недвижимость рейтинг природа кино Дмитрий Медведев бизнес долг траур звезда алкоголь преступление семья строительство самолет зоопарк Игра полиция СМИ футбол финансы США Александр Волков убийство
Все теги
Яндекс.Погода