200 бесплатных поездок получит юбилейный пассажир ижевского электротранспорта

Опубликована: Сегодня 15:45

фото: пресс-служба ИжГЭТ
200 поездок в городском электротранспорте – такой приз от «ИжГорЭлектроТранс» получит житель Ижевска, совершивший юбилейную 200-тысячную поездку на трамвае или троллейбусе с помощью новой карты «Таймер». Номер карты, по которой будет совершена юбилейная поездка, будет опубликован на сайте ИЖГЭТ.РФ.

 – По предварительным прогнозам, 200-тысячная поездка будет совершена еще до начала апреля. Для нас это символично, ведь изменения линейки тарифов на электротранспорте началось год назад, именно с апреля, когда пользователи проездных на трамвай без дополнительных затрат смогли пользоваться троллейбусом и наоборот – , рассказал генеральный директор МУП «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов. – Чуть позже появился новый тариф «Таймер» с бесплатными пересадками в течение 25 минут. Он позволил и пассажирам, и транспортникам иначе взглянуть на маршрутную сеть и интервалы движения. Горожане получили возможность не ждать зимой на остановке нужный маршрут, а намного быстрее добираться с пересадками. И при этом их затраты на проезд не увеличились. В первые месяцы после запуска нового тарифа совершалось менее тысячи поездок в день, сегодня это количество увеличилось втрое, рост продолжается. С учетом такой статистики мы планируем в этом году отметить призами не только 500-тысячную поездку, но и миллионную.
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