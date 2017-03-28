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В Удмуртии адвокат заплатит 500 рублей за попытку пронести телефон в следственный изолятор
Опубликована: Сегодня 16:29 В Глазове на контрольно-пропускном пункте следственного изолятора №2 задержали адвоката, пытавшегося пронести на охраняемую территорию сотовый телефон. Сотрудникам, потребовавшим сдать запрещенные предметы, мужчина ответил, что таковых не имеет, однако телефон был обнаружен при помощи технических средств в кармане его куртки.
Начальником изолятора был составлен протокол об административном правонарушении, материалы которого были направлены в Глазовский районный суд.
- Своими действиями адвокат не выполнил законное требование сотрудника уголовно-исполнительной системы. В соответствии с частью 2 статьи 19.3 КоАП РФ неповиновение гражданина законному распоряжению или требованию сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы, при исполнении им своих должностных обязанностей по обеспечению охраны и безопасности учреждения, влечет наложение административного штрафа или административный арест, – поясняет старший юрисконсульт СИЗО-2 Анастасия Полонянкина. – В соответствии с российским законодательством, защитнику запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи.
Суд назначил ему административный штраф в размере 500 рублей.
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