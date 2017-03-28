Владельцев животных будут штрафовать за неубранные экскременты питомца

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: forum.bodybuilding.com
С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Подготовленные ко второму чтению законопроекта поправки опубликованы на сайте правительстваДля граждан и юридических лиц, нарушивших правила выгула домашних животных, правительство предлагает ввести штрафы.

Поправки предусматривают, что выгул (выпас) домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и других животных. Ответственное лицо обязано «вести животное на поводке при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на детских и спортивных площадках».

Кроме того, следует «не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных – в случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку».

Нарушение требований обращения с животными, их содержания или выгула (выпаса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс до 4 тыс руб.; на должностных лиц – от 30 тыс до 50 тыс руб.; на юридических лиц – от 100 тыс до 150 тыс руб. с конфискацией животных или без таковой, говорится в поправках.

Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10 тыс до 20 тыс руб.; для должностных лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб.; на юридических лиц – от 700 тыс до 1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.

Поправки предусматривают наказание и за жестокое обращение с животными: штраф для граждан составит от 5 тыс до 15 тыс руб., для должностных лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб., для юрлиц – от 100 тыс до 150 тыс руб. с конфискацией животных или без таковой.
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