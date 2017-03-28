Владельцев животных будут штрафовать за неубранные экскременты питомца

Опубликована: Сегодня 17:21



фото: forum.bodybuilding.com фото: forum.bodybuilding.com

Для граждан и юридических лиц, нарушивших правила выгула домашних животных, правительство предлагает ввести штрафы.Поправки предусматривают, что выгул (выпас) домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и других животных. Ответственное лицо обязано «вести животное на поводке при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на детских и спортивных площадках».Кроме того, следует «не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных – в случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку».Нарушение требований обращения с животными, их содержания или выгула (выпаса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс до 4 тыс руб.; на должностных лиц – от 30 тыс до 50 тыс руб.; на юридических лиц – от 100 тыс до 150 тыс руб. с конфискацией животных или без таковой, говорится в поправках.Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10 тыс до 20 тыс руб.; для должностных лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб.; на юридических лиц – от 700 тыс до 1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.Поправки предусматривают наказание и за жестокое обращение с животными: штраф для граждан составит от 5 тыс до 15 тыс руб., для должностных лиц – от 50 тыс до 100 тыс руб., для юрлиц – от 100 тыс до 150 тыс руб. с конфискацией животных или без таковой.