На реках Удмуртии начались взрывные противопаводковые работы

Опубликована: Сегодня 18:17



фото: ПСС УР фото: ПСС УР

Целью работ является предупреждение заторов в период весеннего ледохода, а также защита низководных мостов и проведение безаварийного пропуска паводковых вод.Взрывные работы пройдут в следующих районах республики:- Сюмсинский район — р. Кильмезь, р. Вала;- Дебесский район — р. Чепца;- Балезинский район р. Чепца;- Кезский район – р. Пызеп, р. Чепца;- Игринский район – р. Ита;- Воткинский район – р. Сива.