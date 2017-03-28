На реках Удмуртии начались взрывные противопаводковые работы

Опубликована: Сегодня 18:17

фото: ПСС УР
На реках Удмуртии начались взрывные работы. Мероприятия проводятся в наиболее подверженных паводку районах республики, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.

Целью работ является предупреждение заторов в период весеннего ледохода, а также защита низководных мостов и проведение безаварийного пропуска паводковых вод.

Взрывные работы пройдут в следующих районах республики:
- Сюмсинский район — р. Кильмезь, р. Вала;
- Дебесский район — р. Чепца;
- Балезинский район р. Чепца;
- Кезский район – р. Пызеп, р. Чепца;
- Игринский район – р. Ита;
- Воткинский район – р. Сива.



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