В Ижевске женщину-опекуна осудили за избиение 11-летней девочки

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vyatka.ru фото: vyatka.ru

Являясь опекуном 11-летней девочки, женщина систематически избивала ребенка, толкала на землю, скидывала с двухъярусной кровати на пол, била черенком от игрушечной лопаты, лишала пищи и сна, а также оставляла на улице в одежде, явно не соответствующей погодным условиям, мотивируя свои действия «наказанием за непослушание». В результате такого поведения опекуна малолетней причинялись физические и психические страдания.В рамках расследования женщина полностью признала вину, ее опекунство в отношении потерпевшей прекращено. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В настоящее время ребенок передан под опеку в другую семью.