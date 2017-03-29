В Ижевске женщину-опекуна осудили за избиение 11-летней девочки

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vyatka.ru
Жительница Ижевска избивала опекаемую 11-летнюю девочку. 39-летней женщине вынесли приговор сразу по двум преступлениям: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Являясь опекуном 11-летней девочки, женщина систематически избивала ребенка, толкала на землю, скидывала с двухъярусной кровати на пол, била черенком от игрушечной лопаты, лишала пищи и сна, а также оставляла на улице в одежде, явно не соответствующей погодным условиям, мотивируя свои действия «наказанием за непослушание». В результате такого поведения опекуна малолетней причинялись физические и психические страдания.

В рамках расследования женщина полностью признала вину, ее опекунство в отношении потерпевшей прекращено. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В настоящее время ребенок передан под опеку в другую семью.
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