Жителям Удмуртии напомнили о приближающемся сезоне активности клещей

Опубликована: Сегодня 09:20



фото: mschcentr74.ru фото: mschcentr74.ru

Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает пика в конце мая – начале июня и заканчивается октябре. В 2016 году первый укус клеща был зарегистрирован 13 апреля.В 2016 году в медицинские организации за помощью обратились 10918 человек, в том числе 2178 детей. Наибольший показатель присасывания клещей был регистрирован на территориях Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменсого, Як-Бодьинского районов и Можги.Чаще всего присасывание клещей происходило в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.За сезон 2016 года на наличие вируса клещевого энцефалита исследовано клещей, снятых с людей – 7384, обнаружено возбудителей клещевого энцефалита – 9,4%, боррелиоза – 36%.