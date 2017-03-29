Жителям Удмуртии напомнили о приближающемся сезоне активности клещей

Опубликована: Сегодня 09:20

фото: mschcentr74.ru
О приближающемся сезоне активности клещей жителям Удмуртии напомнили сотрудники Роспотребнадзора. Тем более, что в нашем регионе распространены клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз.

Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает пика в конце мая – начале июня и заканчивается октябре. В 2016 году первый укус клеща был зарегистрирован 13 апреля.

В 2016 году в медицинские организации за помощью обратились 10918 человек, в том числе 2178 детей. Наибольший показатель присасывания клещей был регистрирован на территориях Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменсого, Як-Бодьинского районов и Можги.

Чаще всего присасывание клещей происходило в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.

За сезон 2016 года на наличие вируса клещевого энцефалита исследовано клещей, снятых с людей – 7384, обнаружено возбудителей клещевого энцефалита – 9,4%, боррелиоза – 36%.
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